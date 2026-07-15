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Europa League, Vestri-Qarabag: il pronostico del match

La compagine azera all'andata ha battuto quella islandese per "3-0"
2 min
vestriqarabagEuropa League
Europa League, Vestri-Qarabag: il pronostico del match© APS

Il Qarabag dopo aver battuto il Vestri in casa per "3-0" si appresta a sfidarlo nuovamente al "Kerecis Stadium" di Reykjavik

Quota popolare per il segno 2

Sulla carta non sembra esserci partita, la possibilità che la compagine azera batta nuovamente quella islandese è proposta su Eplay24 a 1.06 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.03. La sorpresa "1X" si gioca a 5.90 mentre l'1 fisso paga ben 24 volte la posta. Dando uno sguardo alle ultime 10 gare interne del Vestri (partite di coppa comprese) si nota subito come l'undici islandese abbia regalato l'Over 2,5 in ben 7 occasioni. Da segnalare inoltre che il Vestri in queste 10 partite ha mantenuto la propria porta inviolata soltanto contro l'Afturelding (2-0) e il Leiknir (1-0): 22 le reti complessive subite nelle restanti 8 sfide disputate davanti al proprio pubblico (2,75 di media a partita). L'opzione "Squadra 1 vince entrambi i tempi di gioco: Si" moltiplica una qualsiasi puntata per 1.76.  

 

 

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