Fluminense-Bragantino, quote e statistiche del match

Entrambe a segno? Ecco quanto vale l'esito Goal

Il “Tricolor Carioca” nelle prime 9 gare interne del torneo ha fatto registrare dei numeri impressionanti: 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, 9 gare condite da 17 reti realizzate e 10 subite. Piuttosto altalenante invece il Bragantino in trasferta. La compagine bianconera lontano dai lidi amici vanta 4 successi, un solo pareggio e ben 4 sconfitte. Gli ospiti in trasferta con solamente 9 gol fatti e 10 subiti hanno centrato per ben 6 volte l’Under 2,5. Quote alla mano è il Fluminense a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco vale 1.92 mentre il “2” oscilla tra il 3.80 e il 4.15. Goal o No Goal? Gli ultimi 5 precedenti tra le due squadre andati in scena al “Maracana” sono sempre terminati con almeno una rete per parte. La possibilità di vedere entrambe le porte violate al novantesimo è proposta mediamente a 1.88.