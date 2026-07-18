Francia-Inghilterra, dopo Messi incubo Olise per i Tre Leoni  

My combo: la sintesi su Francia-Inghilterra

I transalpini sono rimasti intrappolati nella ragnatela della Spagna, uscendone feriti da due “punture” letali. I Tre Leoni hanno pagato la tassa Messi mettendoci del loro nel farsi schiacciare dopo il vantaggio di Gordon. E così l’Inghilterra come traguardo massimo ha quello di vendicare il ko subìto ai quarti del Mondiale in Qatar dalla Francia, che ha mancato l’appuntamento con la terza finale iridata consecutiva. Deschamps saluterà rinsaldando il record di allenatore con più partite (27) nella storia dei Mondiali ma senza un titolo di campione che in molti avevano “assegnato” alla sua nazionale. Per l’Inghilterra la musica non cambia: per spezzare il tabù che imperversa dal 1966 dovrà riprovare tra altri quattro anni. Nella visione My Combo di SisalTipster la Francia, che non perde due partite di fila da ben due anni, vincerà il match chiudendo al terzo posto la sua avventura. Probabile che, come contro DR Congo e Norvegia, gli inglesi possano incassare il primo gol del match: a Qatar 2022 fu Tchouameni ad aprire le danze dopo 17 minuti. I funamboli francesi possono mandare in crisi la non irreprensibile retroguardia inglese, che proverà a tenere botta con la fisicità. Tradotto, l’Inghilterra riceverà più cartellini. Da immarcabile a irriconoscibile contro la Spagna: Michael Olise va a caccia del suo primo gol dopo aver fornito 5 assist nel torneo. Un talento che merita un sigillo tutto suo in questa finale di consolazione.

In sintesi, ecco la My combo su Francia-Inghilterra: Francia vincente + Francia segna per prima + Inghilterra riceve più cartellini + Segna Olise

La curiosità

Francia-Inghilterra è la sfida tra due superpotenze la cui rivalità ha attraversato gli anni. Dopo un iniziale predominio inglese, la Francia ha ribaltato le gerarchie: un solo ko transalpino negli ultimi nove precedenti. Va detto però che l’Inghilterra ha avuto la meglio in due dei tre incroci (1986 e 1982) che sono andati in scena nella fase finale di un Mondiale. Occhio al dato: in quattro degli ultimi cinque scontri diretti, entrambe le nazionali sono andate a segno. Così come le ultime quattro partite giocate dall’Inghilterra in questo torneo iridato sono state caratterizzate da almeno una rete per parte. La Francia ha idee diverse: da quattro gare a questa parte, almeno una porta è rimasta inviolata. Come dire: rivali anche nelle statistiche...