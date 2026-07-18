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Allsvenskan, Elfsborg-Sirius: pronostico e statistiche del match

La capolista in trasferta ha fatto registrare 5 vittorie e 1 pareggio
1 min
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Allsvenskan, Elfsborg-Sirius: pronostico e statistiche del match© EPA

Riflettori puntati sulla massima serie svedese. Al comando della classifica c’è il Sirius che con 32 punti conquistati in 12 partite (10 vittorie e 2 pareggi) sta letteralmente dominando il campionato.

Nerazzurri favoriti, ecco quanto vale il segno 2

La compagine nerazzurra con una gara disputata in meno rispetto all’Hammarby secondo vanta ben 9 lunghezze di vantaggio sull’undici biancoverde. Domani pomeriggio il Sirius, reduce dal “2-1” ottenuto sul campo del Brommapojkarna, si appresta a ricevere un Elfsborg che in campionato non vince da 6 giornate di fila (4 pareggi e 2 sconfitte). Il “2” su Eplay24 vale 1.97 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.95.

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