Spagna-Argentina, Oyarzabal sfida Messi per il titolo iridato

My Combo: la sintesi su Spagna-Argentina

Una di loro sarà la nazionale campione del mondo e qualcuno inizierà a credere nel potere del destino. Quella che si doveva giocare come “Finalissima” tra le nazionali campioni di Europa e Sudamerica, poi annullata, torna alla ribalta come finale mondiale. E lo stesso destino potrebbe premiare Leo Messi, uno da nobel alla carriera, il “Dios” che vuole regalare il secondo titolo iridato consecutivo all’Albiceleste, impresa riuscita solo a Italia e Brasile. La Spagna in 7 partite ha subìto un solo gol, ben 7 quelli incassati dai sudamericani che contro Capo Verde e Svizzera hanno superato il turno ai supplementari. Uno scenario che, nella visione My Combo di SisalTipster, si ripeterà premiando ancora una volta la stoica nazionale di Scaloni. La Spagna sa trovare la porta con tanti giocatori, l’Argentina nel solo secondo tempo contro l’Inghilterra ha effettuato cinque tiri nello specchio. Ci sono quindi tutte le premesse per assistere ad una finale con almeno quattro tiri in porta da parte di Spagna e Argentina. Mikel Oyarzabal ha segnato 18 gol nelle ultime 20 presenze con la Spagna, sono in totale 30 in 60 partite: prima di lui solo altri 5 giocatori hanno realizzato almeno 30 reti con la maglia della Roja. Centravanti mobile che sparisce a tratti e poi ricompare con le braccia al cielo. Insomma, può lasciare il segno anche contro l’Argentina. Per Messi 8 gol e 4 assist in 7 partite, gemme di un mito vivente che mancherà tremendamente agli amanti di questo sport. Addio (forse) al Mondiale con gol o assist? È un regalo che in tanti “chiedono” al genio con la “10” sulle spalle.

In sintesi, ecco la My Combo si Spagna-Argenitna: Argentina vincente ai supplementari + entrambe almeno 4 tiri in porta + Oyarzabal a segno + gol o assist di Messi

La curiosità

Argentina-Francia del 2022 verrà ricordata come una delle finali dei Mondiali più emozionanti di sempre. Emozioni aumentate dall’appendice di supplementari e rigori, una costante delle edizioni più recenti. Basti pensare che in 4 delle ultime 5 finali, al termine dei tempi regolamentari non ci sono stati vincitori né vinti. L’unica eccezione è rappresentata da Francia-Croazia del 2018, con pratica chiusa al 90’ dai transalpini che vinsero per 4-2. Tornando a Spagna-Argentina, solo una volta questa sfida è stata giocata nella fase finale di un Mondiale: nel 1966 vinse l’Albiceleste per 2-1. Lo stesso risultato con cui i sudamericani hanno battuto in semifinale l’Inghilterra.