Campionato svedese, pronostico e statistiche di Hammarby-Degerfors

Al massimo una squadra a segno? Ecco la quota del No Goal

La compagine biancoverde dopo aver battuto Elfsborg e Kalmar rispettivamente per 2-1 e 2-0 si appresta a ricevere un Degerfors che in trasferta vanta soltanto 1 successo, 2 pareggi e 2 sconfitte. Numeri da grande squadra invece per l’Hammarby in casa. La squadra di Stoccolma davanti al proprio pubblico con ben 22 gol realizzati e 5 subiti ha fatto registrare 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Sulla carta non sembra esserci partita. Il segno 1 è in lavagna solamente a 1.24 mentre il “2” è proposto mediamente a 9.75. Capitolo primo tempo: lo scenario che vede i padroni di casa chiudere in vantaggio la prima frazione di gara paga 1.60 mentre il Parziale/Finale 1/1 regala una quota pari a 1.65. La secondo miglior difesa interna del torneo sfida la squadra con il peggior attacco esterno della competizione (6 gol). Da provare il No Goal offerto su Eplay24 a 1.73, su Planetwin a 1.77 e su Betsson a 1.75. La “combo” che lega il segno 1 al No Goal moltiplica una qualsiasi puntata per 1.93.