Pronostico Kalmar-Malmo, ospiti favoriti per i bookie

Comparazione quote: Kalmar-Malmo segno 2

Una sequenza che permette al Malmo di toccare quota 19 punti in classifica (a ridosso del terzo posto che regala i preliminari di Conference League) e che stupisce se si considera che negli ultimi 270 minuti è arrivato lo stesso numero di vittorie degli 810 minuti precedenti. Per la decaduta super formazione svedese di qualche anno fa è questo l’inizio di un ritorno ai risultati brillanti di un tempo oppure si tratta di un fuoco di paglia destinato a estinguersi in fretta? Un prima risposta a questa domanda potrebbe arrivare già stasera (ore 19) al termine della trasferta alla Guldfageln Arena dove Botheim e compagni affronteranno un Kalmar che ha 6 punti in meno in classifica (a ridosso della zona retrocessione) e che ha fin qui realizzato solo 14 reti incassandone 17 (per la cronaca il Malmo ha 25 reti all’attivo e 20 al passivo). Il Kalmar, nelle ultime 8 giornate, ha alternato con regolarità assoluta una vittoria nel suo stadio e una sconfitta in trasferta (nell’ultimo turno è arrivato il ko per 0-2 in casa dell’Hammarby) dopo 3 sconfitte di fila e un pareggio (l’unico, finora) nei primi 4 turni. Il Malmo, lontano dai suoi tifosi, ha già vinto 3 volte e, in un colpo solo, potrebbe centrare il quarto successo esterno e la quarta vittoria consecutiva che gli consentirebbe di avvicinarsi ancora di più al posto che vale l’Europa. Il Kalmar in casa non ha segnato almeno una rete soltanto nel match d’esordio mentre il Malmo, nelle 12 gare disputate, è riuscito sempre a mettere a segno almeno una rete. Le quote concedono un pizzico di fiducia in più al segno 2 (che ci potrebbe stare) con Goal e Over 2,5 entrambi in grado di proporsi in abbinamento o come valida alternativa. La vittoria del Malmo è offerta a 2.30 da William Hill, a 2.32 da Netwin e Eplay24. La combo Goal+Over 2,5 è in lavagna a 1.77.