Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Prelimninari di Champions League, migliori quote e pronostico di Vikingur-Hapoel Beer Sheva

Gli islandesi hanno superato il primo turno, eliminando gli ungheresi del Gyor
1 min
Preliminari Champions LeagueVikingur-Hapoelpronostico
Prelimninari di Champions League, migliori quote e pronostico di Vikingur-Hapoel Beer Sheva© Getty Images

Il Vikingur il suo esordio in questi preliminari di Champions l’ha già fatto eliminando i campioni d’Ungheria del Gyor (1-0 all’andata e 2-2 al ritorno). Adesso sulla strada degli islandesi si trova l’Hapoel Beer Sheva che non ha disputato il turno precedente ma ha già perso la Supercoppa del suo paese battuto dal Maccabi Tel Aviv per 3-1. 

Comparazione quote: Vikingur-Hapoel Goal

Nelle 3 amichevoli antecedenti, con l’aumentare del valore degli avversari, gli israeliani hanno progressivamente peggiorato i loro risultati (vittoria, pareggio, sconfitta). L’esito di questo match è incerto, il Goal ci potrebbe stare: quota 1.56 su Eplay24, 1.60 su Planetwin e Lottomatica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS