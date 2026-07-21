Sturm Graz-Hearts, il pronostico di una sfida tra deluse

© Getty Images
Cosa hanno in comune Sturm Graz e Hearts? La delusione per aver visto sfumare la possibilità di vincere i rispettivi campionati all’ultima giornata e per due soli punti. Austriaci e scozzesi si trovano di fronte stasera (ore 20.30) per l’andata del secondo turno preliminare di Champions League.
Comparazione quote: Sturm Graz-Hearts segno 1
Entrambe hanno disputato solo amichevoli, lo Sturm Graz viene da tre successi di fila con dieci reti all’attivo e una al passivo. Gli Hearts “rispondono” con un successo di prestigio ottenuto a spese del Rayo Vallecano, finalista perdente dell’ultima edizione di Conference League. In questa sfida di andata i bookmaker vedono favoriti gli austriaci: il segno 1 (solo un ko per lo Sturm Graz negli ultimi venti incontri) è bancato a 1.73 da Eplay24, a 1.72 da Sisal e Snai. il blitz degli scozzesi è in lavagna a 4.20. Statistiche delle due squadre alla mano, le reti non dovrebbero mancare. Il Goal, che si è visto in nove delle ultime dieci partite giocate dagli Hearts, è offerto a 1.65 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.62 da Eurobet.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse