Thun-Dinamo Zagabria, favola contro dura realtà: il pronostico

Fanno il loro debutto in questi preliminari di Champions League Thun e Dinamo Zagabria , che si affrontano stasera (ore 20) in terra svizzera.

Comparazione quote: Thun-Dinamo Zagabria 2

Il Thun ha vinto il suo primo storico titolo da neopromossa: una favola che si contrappone a una realtà ben più consolidata come quella della Dinamo, pluri-decorata regina di Croazia. Tra amichevoli e partite ufficiali, l’undici di Zagabria è imbattuto da ben ventidue gare consecutive. Il segno 2 vale 1.91 su Eplay24 e Bet365, 1.90 su Sisal e Snai. Per le quote restano comunque probabili gli esiti Goal (1.55) e Over 2,5 (1.62).