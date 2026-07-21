Preliminari di Champions League, Omonia-Kairat Almaty: migliori quote e pronostico

Secondo in campionato, il Kairat Almaty prosegue la sua corsa nei preliminari di Champions League dopo aver battuto il Sutjeska (Montenegro) sia all’andata che al ritorno. Sono ora sette le vittorie consecutive dei campioni di Kazakistan, pronti alla sfida contro l’Omonia. Ecco quote e pronostico di Omonia-Kairat, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 19.00.
Comparazione quote: Omonia-Kairat Under 2,5
I ciprioti hanno fatto 17: tanti sono i risultati utili consecutivi collezionati ma di gare ufficiali in questo avvio di stagione neanche l’ombra. L’Omonia ha giocato infatti quattro amichevoli, con bilancio di due vittorie e due pareggi. Le due squadre si sono affrontate nella fase campionato di Conference League nel 2021 ed entrambi gli incroci sono terminati in parità, 0-0. In questo match d’andata le quote sorridono all’Omonia, che la scorsa stagione è stato eliminato dal Rijeka ai playoff di Conference League. Segno 1 a 1.62 su Eplay24, a 1.57 su BetFlag e Planetwin. Il Kairat, vale la pena ricordarlo, è approdato al tabellone principale di Champions League dopo aver superato tutti i turni preliminari. E se il match alla fine si rivelasse più equilibrato del previsto? Da valutare l’Under 2,5, in lavagna a 1.70 su Eplay24 e Netwin, a 1.75 su Lottomatica a Betsson.