Preliminari di Champions League, Omonia-Kairat Almaty: migliori quote e pronostico

Comparazione quote: Omonia-Kairat Under 2,5

I ciprioti hanno fatto 17: tanti sono i risultati utili consecutivi collezionati ma di gare ufficiali in questo avvio di stagione neanche l’ombra. L’Omonia ha giocato infatti quattro amichevoli, con bilancio di due vittorie e due pareggi. Le due squadre si sono affrontate nella fase campionato di Conference League nel 2021 ed entrambi gli incroci sono terminati in parità, 0-0. In questo match d’andata le quote sorridono all’Omonia, che la scorsa stagione è stato eliminato dal Rijeka ai playoff di Conference League. Segno 1 a 1.62 su Eplay24, a 1.57 su BetFlag e Planetwin. Il Kairat, vale la pena ricordarlo, è approdato al tabellone principale di Champions League dopo aver superato tutti i turni preliminari. E se il match alla fine si rivelasse più equilibrato del previsto? Da valutare l’Under 2,5, in lavagna a 1.70 su Eplay24 e Netwin, a 1.75 su Lottomatica a Betsson.