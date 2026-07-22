Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Preliminari di Conference League, Zeleznicar-Braga: pronostico 1X2 finale e Under/Over 2,5

I portoghesi vogliono ipotecare il passagglio del turno nella trasferta serba
1 min
Zeleznicar-Bragapronosticoquote
Preliminari di Conference League, Zeleznicar-Braga: pronostico 1X2 finale e Under/Over 2,5© EPA

Serata di preliminari anche per la Conference League. Alle 21.00 scende in campo il Braga, protagonista lo scorso anno di una brillante cavalcata in Europa League finita solo in semifinale, contro il Friburgo

Comparazione quote: Zeleznicar-Braga Over 2,5

I portoghesi trovano sulla loro strada un avversario decisamente abbordabile come il Zeleznicar. La quarta del campionato serbo contro la quarta del campionato portoghese. Difficile prescindere dal segno 2, visto che tra l’altro il Braga (a differenza dei serbi) si è comportato piuttosto bene anche nelle amichevoli. L’Over 2,5 sembra poterci stare, la quota tutto sommato è interessante: 1.68 su Eurobet, 1.69 su Betsson, 1.65 su Eplay24.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS