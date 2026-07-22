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Preliminari di Europa League, il Besiktas sfida il Midtjylland: il pronostico

Debutto impegnativo per Vincenzo Italiano, alla sua prima ufficiale sulla panchina dei turchi
2 min
Besiktas-MidtjyllandVincenzo ItalianoEuropa League
Preliminari di Europa League, il Besiktas sfida il Midtjylland: il pronostico© EPA

Besiktas e Midtjylland entrano in scena al secondo turno preliminare di Europa League. Per Vincenzo Italiano un debutto impegnativo, contro la seconda classificata (alle spalle dell’Aarhus) nell’ultimo campionato danese. Ecco il pronostico di Besiktas-Midtjylland, in programma giovedì 23 luglio alle ore 20.00.

Comparazione quote: Besiktas-Midtjylland Goal

Kilicsoy e compagni non hanno brillato nelle amichevoli estive, a differenza del Midtjylland che nelle cinque esibizioni disputate (quattro vittorie e un pareggio) ha messo a segno 17 reti, subendone 5. Da ricordare poi che i danesi lo scorso anno sono stati protagonisti di una bella cavalcata in Europa League, competizione che hanno abbandonato agli ottavi per mano del Nottingham Forest, ai calci di rigore. Un collettivo dunque collaudato, quello danese, contro una squadra qualitativa e rinnovata (che colpo Leandro Trossard) ma che necessita di rodaggio per assorbire le idee del suo nuovo tecnico. Terreno fertile per l’esito Goal (entrambe segnano), in lavagna a 1.62 su Eurobet, a 1.68 su BetFlag, a 1.64 su Eplay24.

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