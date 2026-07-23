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Qarabag-Cska Sofia, quante reti segneranno gli azeri? Il pronostico

Le quote del match d'andata in programma giovedì a Baku (ore 18.00)
2 min
Qarabag-Cska Sofiapronosticoquote
Qarabag-Cska Sofia, quante reti segneranno gli azeri? Il pronostico© APS

Lo scorso anno il Qarabag ha giocato nell’Europa dei grandi: fine della corsa contro il Newcastle nei sedicesimi di Champions League. Il secondo posto nel recente campionato, terminato a maggio, costringe gli azeri a disputare i preliminari di Europa League

Comparazione quote: Qarabag-Cska Sofia Multigol Casa 2-3

Tutto facile nel primo turno contro gli islandesi del Vestri (complessivo 6-0), ora l’asticella si alza contro il Cska Sofia. I bulgari hanno tre partite ufficiali alle spalle: il doppio confronto europeo del primo turno preliminare, due successi ricchi di gol contro il Derry City, più l’esordio in campionato contro lo Slavia Sofia terminato 0-0. Le quote assegnano i gradi di favorito al Qarabag, una cui vittoria (che pare probabile) è proposta a 1.48 da Eplay24, a 1.50 da GoldBet, a 1.52 da Eurobet. Il segno X quadruplica la posta, il 2 del Cska è proposto a 5.75. Volendo provare a ipotizzare il numero di reti segnate dagli azeri, il range scelto è “due o tre”. L’opzione corrispondente è il “Multigol Casa 2-3”, reperibile a quota 1.96 su Eplay24 e NetBet, a 2.10 su Sisal.

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