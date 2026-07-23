Qarabag-Cska Sofia, quante reti segneranno gli azeri? Il pronostico

Comparazione quote: Qarabag-Cska Sofia Multigol Casa 2-3

Tutto facile nel primo turno contro gli islandesi del Vestri (complessivo 6-0), ora l’asticella si alza contro il Cska Sofia. I bulgari hanno tre partite ufficiali alle spalle: il doppio confronto europeo del primo turno preliminare, due successi ricchi di gol contro il Derry City, più l’esordio in campionato contro lo Slavia Sofia terminato 0-0. Le quote assegnano i gradi di favorito al Qarabag, una cui vittoria (che pare probabile) è proposta a 1.48 da Eplay24, a 1.50 da GoldBet, a 1.52 da Eurobet. Il segno X quadruplica la posta, il 2 del Cska è proposto a 5.75. Volendo provare a ipotizzare il numero di reti segnate dagli azeri, il range scelto è “due o tre”. L’opzione corrispondente è il “Multigol Casa 2-3”, reperibile a quota 1.96 su Eplay24 e NetBet, a 2.10 su Sisal.