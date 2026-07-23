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St. Patrick's-Dundalk, almeno tre reti a Dublino? Il pronostico

Sfida interessante tra la terza e la quarta in classifica della Premier Division irlandese
Federico Vitaletti
2 min
St. Patrick's-Dundalkpronosticopremier division
St. Patrick's-Dundalk, almeno tre reti a Dublino? Il pronostico© EPA

Tre punti per portarsi a meno cinque dallo Shamrock capolista. Questo l’obiettivo del St. Patrick’s, che venerdì sera (ore 21.00) a Dublino ospita il Dundalk. Ecco quote e pronostico del match.

Comparazione quote: St. Patrick’s-Dundalk segno 1

Il massimo campionato irlandese manda dunque in scena il confronto tra la terza e la quarta in classifica. Il St. Patrick’s può vantare la miglior difesa del torneo ma anche quanto a gol realizzati non va affatto male: 39, uno in meno rispetto a Shamrock e Bohemians che però hanno giocato una gara in più. Anche il Dundalk segna tanto (38) ma subisce anche parecchio (36). Un Dundalk che in campionato viene da tre sconfitte consecutive e rischia di veder allungare la serie negativa: tra campionato e coppa nazionale, il St. Patrick’s ha vinto le ultime quattro partite giocate al “Richmond Park”. Il segno 1 raccoglie un consenso unanime da parte dei bookie: quota 1.57 su Eplay24Sisal e Planetwin. In un match tra squadre che come detto segnano tanto è lecito aspettarsi almeno tre reti totaliL’Over 2,5 è in lavagna a 1.63 su Eplay24 e su Bwin, a 1.60 su BetFlag.

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