St. Patrick's-Dundalk, almeno tre reti a Dublino? Il pronostico

Comparazione quote: St. Patrick’s-Dundalk segno 1

Il massimo campionato irlandese manda dunque in scena il confronto tra la terza e la quarta in classifica. Il St. Patrick’s può vantare la miglior difesa del torneo ma anche quanto a gol realizzati non va affatto male: 39, uno in meno rispetto a Shamrock e Bohemians che però hanno giocato una gara in più. Anche il Dundalk segna tanto (38) ma subisce anche parecchio (36). Un Dundalk che in campionato viene da tre sconfitte consecutive e rischia di veder allungare la serie negativa: tra campionato e coppa nazionale, il St. Patrick’s ha vinto le ultime quattro partite giocate al “Richmond Park”. Il segno 1 raccoglie un consenso unanime da parte dei bookie: quota 1.57 su Eplay24, Sisal e Planetwin. In un match tra squadre che come detto segnano tanto è lecito aspettarsi almeno tre reti totali. L’Over 2,5 è in lavagna a 1.63 su Eplay24 e su Bwin, a 1.60 su BetFlag.