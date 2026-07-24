Campionato danese, si parte! Ecco il pronostico di Viborg-Odense

Nelle ultime tre stagioni la Superliga , il principale campionato di calcio danese, ha sempre avuto un padrone diverso. L’attuale campione in carica è l’Aarhus , che scenderà in campo domani contro il Brondby . Oggi invece è il giorno di Viborg - Odense , anticipo della prima giornata di campionato.

Comparazione quote: Viborg-Odense Goal+Over 2,5

Quasi a specchio il loro rendimento nelle amichevoli. Il Viborg conta 2 successi, 2 ko e un pareggio in 5 gare. Due vittorie seguite da altrettante sconfitte per l’Odense, queste ultime contro Brondby (0-4) e Midtjylland (1-4). Curioso come gli ultimi sei incroci tra le due squadre si siano chiusi con tre vittorie per parte, sempre con Goal e Over 2,5 protagonisti. Per chi crede che anche questo incontro possa regalare tre o più reti, con entrambe le squadre a segno, la combo Goal+Over 2,5 è offerta a 1.94 da Eplay24 e NetBet, a 1.90 da Eurobet. Il pareggio in controtendenza, invece, si gioca a 3.80 su Eplay24 e NetBet, a 3,60 su Eurobet.