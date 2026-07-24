Pronostico Gimnasia Mendoza-Central Cordoba, i numeri sorridono ai padroni di casa

Comparazione quote: Gimnasia-Central Cordoba 1X+Under 3,5

Breve riassunto delle puntate precedenti. Solo due squadre hanno raccolto meno punti del Central Cordoba (16) nel torneo di Apertura. Poco meglio ha fatto il Gimnasia Mendoza, che nel gruppo A ha chiuso con 19 punti. Le due squadre non hanno certo brillato per gol segnati, facendo così registrare un netto predominio dell’Under 2,5 sull’Over. Il secondo riferimento che arriva dai numeri è abbastanza netto: zero vittorie per il Central Cordoba nelle ultime nove trasferte e un solo gol realizzato! Da tener presente, infine, che il precedente andato in scena a campi invertiti si è chiuso con la vittoria per 1-0 da parte del Gimnasia. Dal “mix” di questi ingredienti si può ricavare, come pronostico, la combo 1X+Under 3,5: quota 1.34 su Eplay24 e NetBet, 1.35 su Vincitu.