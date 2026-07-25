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Campionato svedese, i pronostici delle partite di oggi: le migliori quote di Degerfors-Djurgarden

Ospiti a caccia dei tre punti dopo aver steccato l'ultimo impegno contro l'Orgryre
Amedeo Paioli
2 min
Degerfors-Djurgardenpronosticicampionato svedese
Campionato svedese, i pronostici delle partite di oggi: le migliori quote di Degerfors-Djurgarden© EPA

Manca ormai pochissimo al giro di boa e nel massimo campionato svedese la lotta per il titolo sembra essere già finita. Il Sirius infatti, vera sorpresa di questa stagione (nella sua storia non ha praticamente mai vinto nulla e di lui si ricordano soltanto un paio di primi posti nel campionato di serie B nel 2013 e nel 2016), guida la classifica, imbattuto, con ampio margine sulle inseguitrici e sembra aver ipotecato con largo anticipo la vittoria finale. 

Comparazione quote: Degerfors-Djurdarden segno 2

Con la speranza (da parte di chi sta dietro) che la capolista possa perdere colpi nel prosieguo della stagione, tutti gli altri discorsi sono invece ancora apertissimi, sia quello che riguarda la qualificazione alla Conference League (il secondo e terzo posto), sia quello relativo alla retrocessione. Il primo dei due incontri in programma oggi (ore 15.00), la sfida tra Degerfors e Djurgarden, riguarda entrambe le questioni con la squadra di casa impegnata a districarsi nei bassifondi della classifica e quella ospite (che deve recuperare una partita) invece a ridosso delle due posizioni che portano in Europa. Vale la pena sottolineare subito come, sette giorni fa, il Djurgarden abbia sprecato l’occasione di trovarsi ancora più su in graduatoria pareggiando (a reti inviolate) la sfida con il quasi fanalino di coda Orgryte. Un pareggio che rende obbligatorio vincere allo Stora Valla se si vogliono alimentare reali speranze di qualificazione. Il Degerfors è reduce da 3 ko di fila e non sembrerebbe un avversario irresistibile. Il segno 2 è saltato lunedì scorso, potrebbe finalmente farsi vedere oggi. La vittoria esterna del Djurgarden si può giocare a 1.75 su Eplay24, a 1.72 su Snai, a 1.70 su Bwin.

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