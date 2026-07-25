Mjallby, per uscire dalla crisi ci vuole... Kalmar: il pronostico

L’altro match della 14ª giornata (ore 17.30) vede il Kalmar ospitare un irriconoscibile Mjallby . Il Mjallby è campione di Svezia in carica e ha vinto l’ultimo campionato per dispersione (13 punti di vantaggio sull’Hammarby secondo) ma in questa quasi prima metà di torneo ha vinto solo 4 partite, pareggiandone 5 e perdendo le 4 rimanenti. Morale? Naviga a centro classifica con 3 sole lunghezze di vantaggio sul Kalmar che si trova abbastanza vicino al terz’ultimo posto (quello che vale lo spareggio per non retrocedere).

Comparazione quote: Kalmar-Mjallby Goal

Il Mjallby, a onor del vero, è impegnato nei turni preliminari di Champions League (qualche giorno fa ha fatto il suo esordio battendo 3-0 il Lincoln) mentre in campionato non conquista i 3 punti da 6 giornate di fila. Il Kalmar è reduce dal 2-2 con il lanciatissimo Malmo e in una gara abbastanza incerta è forse il Goal l’esito che si lascia preferire. Almeno una rete per parte in Kalmar-Mjallby vale 1.65 per Eplay24, 1.63 per Bwin e Planetwin.