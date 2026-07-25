Atletico Pr-Internacional, quote e pronostico: ecco cosa giocare

Comparazione quote: Atletico Pr-Internacional segno 1

Più o meno due giorni fa l’Atletico Paranaense è tornato in campo giocando sul campo del Sao Paulo dove ha vinto per 2-1. Anche l’Internacional ha fatto la stessa cosa ricevendo a Porto Alegre il Cruzeiro. Il punteggio è stato analogo a quello dell’Atletico (2-1) con la differenza che per l’undici di Coritiba è stato un successo mentre per l’Internacional si è trattato di una sconfitta (la terza di fila se si considera che prima della sosta Alan Patrick e compagni avevano rimediato due ko consecutivi). Con questa ripartenza opposta l’Atletico Pr ha scavalcato la Fluminense e si è attestato al terzo posto mentre l’Internacional quint’ultimo era e... quuint’ultimo è rimasto (a braccetto con Santos e Gremio, tutti con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione). Questa la fotografia scattata prima delle due sfide di stasera con l’Atletico Pr che riceve proprio l’Internacional in quello che sembrerebbe un match dall’esito scontato. Il segno 1 regala anche una quota interessante, sembra obbligatorio provarlo. La vittoria dell’Atletico Pr è offerta a 2.00 da Eplay24, a 1.96 da Betsson, a 1.95 da BetFlag.