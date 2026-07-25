Pronostico Santos-Chapecoense, con o senza Neymar il "Peixe" ha l'obbligo di vincere

L’altra partita della serata (23.30 di sabato) è Santos-Chapecoense con la formazione di casa che fa parte del terzetto a cui si accennava prima a proposito dell’Internacional, e l’altra che è addirittura ultima in classifica con sole 17 reti realizzate e ben 39 subìte ovvero il peggior attacco e la peggior difesa del campionato.
Comparazione quote: Santos-Chapecoense segno 1
Per il fanalino di coda sono già 12 i punti di distacco dalla salvezza e tutto lascia ipotizzare che servirebbe solo un miracolo per rimettere in piedi la stagione. Il Santos, che ha bisogno dei 3 punti, ha un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e la Chapecoense potrebbe addirittura aver già tirato i remi in barca. Per forza 1: quota 1.38 per Eplay24, 1.36 per Betsson, 1.37 per Lottomatica.