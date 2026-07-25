Pronostico Santos-Chapecoense, con o senza Neymar il "Peixe" ha l'obbligo di vincere

L’altra partita della serata (23.30 di sabato) è Santos-Chapecoense con la formazione di casa che fa parte del terzetto a cui si accennava prima a proposito dell’Internacional, e l’altra che è addirittura ultima in classifica con sole 17 reti realizzate e ben 39 subìte ovvero il peggior attacco e la peggior difesa del campionato.