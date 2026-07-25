Roma, per i bookie un big dirà addio. Ecco di chi si tratta

Comparazione quote: Koné cambia squadra al 1 settembre

Per adesso ilè stato caratterizzato dalle difficoltà. Sfumati gli obiettivi, gli uomini mercato giallorossi sono più che mai attivi per consegnare ale ali d’attacco di cui ha bisogno. Nel frattempo, resta viva l’ipotesi di unaimportante per rispettare i parametri del settlement agreement, la cui scadenza è stata posticipata dall’Uefa alla fine di luglio. Tra i maggiori indiziati a lasciare la Capitale c’è. Vediamo leaggiornate dei bookie in merito al possibiledel centrocampista francese.

Al-Ahli e Manchester United sono le società che hanno mostrato maggior interesse nei confronti di Koné, che sta beneficiando del periodo di vacanza post Mondiale e tornerà (se tornerà) a disposizione della Roma solo dopo il 10 agosto. Il giocatore non è ufficialmente sul mercato ma di fronte ad un’offerta importante (il club lo valuta sui 60 milioni di euro) potrebbe lasciare la Capitale. Che sia il Manchester United oppure un’altra squadra, i bookie credono che sarà addio. L’ipotesi che Koné lasci la Roma entro il 1 settembre vale 1.40 per Eplay24, NetBet e Sisal. A 2.75, invece, la permanenza in giallorosso.