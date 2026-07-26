Pronostico Palmeiras-Atletico Mineiro: la capolista cerca la fuga

Se è vero che i campionati si vincono grazie alla difesa, allora il Palmeiras è messo piuttosto bene. Il "Verdao" nel girone d'andata ha incassato solo 14 reti, di cui 6 in casa, dove vanta uno score di 7 vittorie e 2 pareggi. Il "Nubank Parque" è un vero fortino da cui stasera proverà ad uscire indenne l'Atletico Mg. Ecco il pronostico di Palmeiras-Atletico Mg, in programma alle 00.30 di lunedì 27 luglio.