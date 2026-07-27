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Preliminari di Champions League, Lincoln-Mjallby: per i bookie sarà bis svedese

Campioni di Svezia vittoriosi a Gibilterra e favoriti anche al ritorno
2 min
Lincoln-MjallbyPreliminari Champions Leaguequote
Preliminari di Champions League, Lincoln-Mjallby: per i bookie sarà bis svedese © EPA

Poco alla volta il numero delle squadre diminuisce e, per quelle che restano, la possibilità di partecipare alla fase campionato della Champions League aumenta. Domani sera (ore 18.00) è infatti previsto il ritorno dei quarti di finale dei preliminari di questa competizione con altre sei compagini che andranno avanti e altrettante che si fermeranno lì. 

Comparazione quote: Lincoln-Mjallby segno 2

La strada sembra spianata per il Mjallbycampione di Svezia che quest’anno sta però deludendo in campionato, che vola a Gibilterra per affrontare il Lincoln già battuto all’andata per 3-0. Sei giorni fa, allo Strandvallen di Hallevik, i “gialli” hanno impiegato soltanto mezz’ora a sistemare la pratica (dopo 31’ minuti il risultato era già sul 3-0) concedendosi anche il lusso di sbagliare un rigore nella ripresa. Sembrerebbe un impegno agevole ma le quote, nonostante ciò, assegnano al segno 2 un premio non proprio irrisorio (intorno all’1.50).Gli svedesi non hanno ovviamente necessità di vincere ma potrebbe, lo stesso, valere la pena provarlo. Il “bis” del Mjallby si può giocare a 1.44 su William Hill e Bet365, a 1.46 su Eplay24.

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