Preliminari di Champions League, Lincoln-Mjallby: per i bookie sarà bis svedese

Poco alla volta il numero delle squadre diminuisce e, per quelle che restano, la possibilità di partecipare alla fase campionato della Champions League aumenta. Domani sera (ore 18.00) è infatti previsto il ritorno dei quarti di finale dei preliminari di questa competizione con altre sei compagini che andranno avanti e altrettante che si fermeranno lì.

Comparazione quote: Lincoln-Mjallby segno 2

La strada sembra spianata per il Mjallby, campione di Svezia che quest’anno sta però deludendo in campionato, che vola a Gibilterra per affrontare il Lincoln già battuto all’andata per 3-0. Sei giorni fa, allo Strandvallen di Hallevik, i “gialli” hanno impiegato soltanto mezz’ora a sistemare la pratica (dopo 31’ minuti il risultato era già sul 3-0) concedendosi anche il lusso di sbagliare un rigore nella ripresa. Sembrerebbe un impegno agevole ma le quote, nonostante ciò, assegnano al segno 2 un premio non proprio irrisorio (intorno all’1.50).Gli svedesi non hanno ovviamente necessità di vincere ma potrebbe, lo stesso, valere la pena provarlo. Il “bis” del Mjallby si può giocare a 1.44 su William Hill e Bet365, a 1.46 su Eplay24.