Secondo turno preliminare di Champions League, il pronostico di Celje-Egnatia

Comparazione quote: Celje-Egnatia segno 1

Dunque c’è ancora speranza per i tre volte vincitori del campionato albanese, che nel turno precedente hanno eliminato il Petrocub con un tennistico 6-1 casalingo, dopo che l’andata in Moldavia si era chiusa sull’1-1. Risultati alla mano, sia sloveni che moldavi stanno segnando tanto. Il Celje nella fase campionato dell’ultima edizione di Conference League ha battuto (segnando almeno due gol) in casa formazioni come Aek Atene e Legia Varsavia. Fattore campo e maggior esperienza in Europa fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte degli sloveni, chiaramente appoggiati dai bookie. Il segno 1 è bancato a 1.38 da Eplay24 e Netwin, a 1.35 da BetFlag. In alternativa si potrebbe prendere in considerazione l’esito Multigol Casa 2-4 che vale circa 1.60.