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Hearts-Sturm Graz, il pronostico: cuore scozzese per l'impresa impossibile

Austriaci con un piede e mezzo nel terzo turno preliminare di Champions dopo il poker dell'andata
1 min
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Hearts-Sturm Graz, il pronostico: cuore scozzese per l'impresa impossibile© EPA

Nella fase campionato della scorsa edizione di Europa League, lo Sturm Graz aveva battuto 2-1 i Rangers e perso con lo stesso risultato contro il Celtic. Una settimana fa, il terzo incrocio tra gli austriaci e il calcio scozzese è stato a senso unico: 4-0 per i vice-campioni d’Austria. 

Comparazione quote: Hearts-Sturm Graz segno 1

Un risultato che taglia praticamente fuori gli Hearts dalla corsa anche se c’è un match di ritorno da giocare, in cui gli scozzesi cercheranno di mostrarsi in versione “Braveheart”. Per le quote l’1 è il segno favorito: vale 1.78 per Eplay24, 1.77 per Planetwin e BetFlag. Un esito da provare potrebbe essere la combo Goal+Over 2,5 a quota 1.85.

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