Pronostico Dinamo Zagabria-Thun, tentazione "tricombo": di che si tratta e la quota (interessante)

Un gol di Miha Zajc (ex Empoli e Genoa) a pochi minuti dal termine ha permesso alla Dinamo Zagabria di evitare la sconfitta in Svizzera. La sfida col Thun, valevole per il ritorno del 2° turno preliminare di Champions League, riparte quindi dall’1-1. Un risultato beffardo per gli elvetici, che hanno debuttato in campionato battendo per 3-1 in trasferta (e in rimonta) il Lucerna.

Dinamo Zagabria-Thun pronostico: 1+No Goal+Over 2,5

La difesa non è decisamente il punto di forza del Thun: sono infatti 17, tra gare ufficiali e amichevoli, le partite senza clean sheet. La serie positiva della Dinamo conta invece 23 incontri consecutivi senza sconfitte: l’ultimo ko è arrivato nei sedicesimi di Europa League contro il Genk, il 19 febbraio. Una vita fa. Allo “Stadion Maksimir”, ambiente caldo dove la Dinamo concede solitamente pochi gol ai suoi avversari, il pronostico è tutto per i croati. Il segno 1, sulla carta probabile, vale 1.35 per Eplay24, 1.33 per Snai, 1.30 per GoldBet. Un segno 1 che può essere accompagnato dal No Goal e dall’Over 2,5. La “tricombo” che lega i tre esiti si può provare all’interessante quota di 3.80.