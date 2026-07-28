Il Fenerbahce di Greenwood va a caccia del pass Champions: quote e pronostico

Un gol di Talisca e stop. Il Fenerbahce si è aggiudicato il primo atto del doppio confronto che assegna un biglietto per il terzo turno preliminare di Champions League . Se l’obiettivo dei turchi era però quello di ipotecare il passaggio del turno, allora la missione non è stata raggiunta.

Comparazione quote: Gornik-Fenerbahce Goal

Il Fener, vista la qualità di cui dispone (Asensio e Greenwood solo per citare un paio di pezzi pregiati, in rosa anche l’ex laziale Guendouzi), aveva senza dubbio i mezzi per vincere con più reti di scarto. Il Gornik adesso si gioca in casa le sue possibilità, con la spinta di aver vinto per 2-1 contro lo Slask il suo primo match di campionato. Anche nella sfida in programma in Polonia i turchi partono decisamente favoriti: il segno 2 è in lavagna a 1.44 su William Hill, a 1.45 su Netwin e Eplay24. L’1 del Gornik vale ben 6 volte la posta. All’andata un solo tiro in porta per i polacchi, che stasera dovranno necessariamente cambiare tattica. La sensazione è che possa scapparci almeno una rete per parte. Il Goal è offerto a 1.83 da William Hill, a 1.85 da BetFlag e da Eplay24.