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Il Fenerbahce di Greenwood va a caccia del pass Champions: quote e pronostico

Discorso qualificazione aperto dopo la vittoria per 1-0 da parte dei turchi
Federico Vitaletti
2 min
Gornik-Fenerbahcepronosticoquote
Il Fenerbahce di Greenwood va a caccia del pass Champions: quote e pronostico© Getty Images

Un gol di Talisca e stop. Il Fenerbahce si è aggiudicato il primo atto del doppio confronto che assegna un biglietto per il terzo turno preliminare di Champions League. Se l’obiettivo dei turchi era però quello di ipotecare il passaggio del turno, allora la missione non è stata raggiunta. 

Comparazione quote: Gornik-Fenerbahce Goal

Il Fener, vista la qualità di cui dispone (Asensio e Greenwood solo per citare un paio di pezzi pregiati, in rosa anche l’ex laziale Guendouzi), aveva senza dubbio i mezzi per vincere con più reti di scarto. Il Gornik adesso si gioca in casa le sue possibilità, con la spinta di aver vinto per 2-1 contro lo Slask il suo primo match di campionato. Anche nella sfida in programma in Polonia i turchi partono decisamente favoriti: il segno 2 è in lavagna a 1.44 su William Hill, a 1.45 su Netwin e Eplay24. L’1 del Gornik vale ben 6 volte la posta. All’andata un solo tiro in porta per i polacchi, che stasera dovranno necessariamente cambiare tattica. La sensazione è che possa scapparci almeno una rete per parte. Il Goal è offerto a 1.83 da William Hill, a 1.85 da BetFlag e da Eplay24.

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