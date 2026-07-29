Pronostico Universitatea Craiova-Levski Sofia: bulgari in vantaggio, rumeni all'assalto

Giochi apertissimi tra Universitatea Craiova e Levski Sofia. I rumeni nel loro stadio hanno dimostrato, nelle poche partite ufficiali giocate in questa stagione, di saper dire la loro. Nel turno precedente l’Universitatea ha eliminato i bielorussi del Vitebsk. Il Levski, imbattuto con quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque gare posta in palio della stagione, ha liquidato la pratica bosniaca del Borac avendo però pareggiato 1-1 l’andata in trasferta (comodo 4-0 invece a Sofia). Tradotto, qualche problema per il Levski potrebbe esserci e dello stesso avviso sembrano essere i bookmaker.