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Pronostico Universitatea Craiova-Levski Sofia: bulgari in vantaggio, rumeni all'assalto

Le quote del match di ritorno del 2° turno preliminare di Champions League
2 min
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Pronostico Universitatea Craiova-Levski Sofia: bulgari in vantaggio, rumeni all'assalto© Getty Images

Giochi apertissimi tra Universitatea Craiova e Levski Sofia. I rumeni nel loro stadio hanno dimostrato, nelle poche partite ufficiali giocate in questa stagione, di saper dire la loro. Nel turno precedente l’Universitatea ha eliminato i bielorussi del Vitebsk. Il Levski, imbattuto con quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque gare posta in palio della stagione, ha liquidato la pratica bosniaca del Borac avendo però pareggiato 1-1 l’andata in trasferta (comodo 4-0 invece a Sofia). Tradotto, qualche problema per il Levski potrebbe esserci e dello stesso avviso sembrano essere i bookmaker. 

Comparazione quote: Universitatea-Levski Multigol 2-4

Il segno 1 appare come favorito e si trova a 1.85 su Eplay24, a 1.83 su Planetwin e GoldBet. Il pareggio, che qualificherebbe il Levski, è in lavagna a 3.40. Con riferimento alla classe di esito “Multigol”, l’opzione 2-4 potrebbe rivelarsi una strategia vincente. Un’opzione che si è vista in quattro degli ultimi cinque incontri disputati dai bulgari. Il Multigol 2-4 vale 1.40 per Eplay24 e NetBet, 1.52 per Sisal.

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