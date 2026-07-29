Preliminari Champions League, Kairat Almaty-Omonia Nicosia: il pronostico è una combo

Ricordate Loïc Nego ? Aggregato nel 2011 alla Primavera della Roma (non ha mai debuttato in prima squadra), oggi ha 35 anni e milita nell’ Omonia Nicosia . É lui che al 34’ del primo tempo si è fatto espellere nel match d’andata del 2° turno preliminare di Champions giocato contro il Kairat . Un rosso pesante, a cui però i suoi compagni hanno saputo reagire con orgoglio difendendo fino alla fine l’1-0 segnato al 15’.

Comparazione quote: Kairat-Omonia 1X+Multigol 1-4

Oggi però (ore 17.00) c’è un match di ritorno da giocare in casa del Kairat, che nel weekend ha battuto l’Ordabasy nella sfida al vertice e si è dunque portato in vetta alla classifica. Il ko contro l’Omonia resta l’unico nelle ultime nove gare per i kazaki, che per il resto le hanno vinte tutte. L’Omonia risponde con una striscia di 18 risultati utili consecutivi, conteggio che considera anche le amichevoli. Il Kairat nel turno precedente ha superato (con qualche difficoltà) i montenegrini del Sutjeska, vincendo la partita casalinga per 2-1 con rete decisiva siglata al 92’. L’Omonia come detto è squadra tosta, che proverà a difendere il prezioso vantaggio per avanzare al 3° turno. Da valutare la combo 1X+Multigol 1-4 o 1-3, a seconda della quota a cui si vuole puntare. La combo 1X+Multigol 1-4 è proposta a 1.55 da Eplay24, a 1.50 da Sisal, a 1.60 da Vincitu.