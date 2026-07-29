Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Hapoel-Vikingur, pochi gol oppure show? Ecco il parere dei bookie

Match di ritorno in programma sul neutro di Szombathely, in Ungheria
Federico Vitaletti
2 min
Hapoel-Vikingurpronosticoquote
Pronostico Hapoel-Vikingur, pochi gol oppure show? Ecco il parere dei bookie© EPA

Non è stato un inizio di stagione positivo per l’Hapoel Beer Sheva. Ko in finale di Supercoppa nazionale contro il Maccabi Tel Aviv (1-3) e sconfitta per 2-1 in Islanda nel match d’andata del 2° turno preliminare di Champions. La doppietta di Hansen fa sognare il Vikingur, che già nel 1° turno ha compiuto una mezza impresa eliminando i campioni d’Ungheria del Gyor

Comparazione quote: Hapoel-Vikingur Over 2,5

In Islanda la stagione ufficiale è iniziata da parecchio e questo può agevolare il Vikingur, che ha vinto 14 delle 16 partite giocate nel suo campionato. Che partita attendersi dunque? Vale la pena specificare che si gioca sul campo neutro di Szombathely, in Ungheria, altro fattore che certamente non sostiene i progetti di rimonta da parte degli israeliani. Nelle ultime otto trasferte disputate dal Vikingur è sempre uscito l’Over 2,5. L’Hapoel rincara la dose con una striscia di 8 incontri consecutivi caratterizzati dalla combo Goal+Over 2,5. Le statistiche (e le quote) sembrano dunque suggerire che, a prescindere dall’esito finale (si potrebbe andare anche oltre i tempi regolamentari), in Hapoel-Vikingur le reti non mancheranno. L’Over 2,5 al 90’ è bancato a 1.63 da Eplay24 , a 1.62 da Snai e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS