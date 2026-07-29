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Midtjylland-Besiktas, il pronostico: match da dentro o fuori per Vincenzo Italiano

All'andata i turchi, agevolati dall'espulsione di Etim, hanno vinto con un solo gol di vantaggio
Federico Vitaletti
2 min
Midtjylland-BesiktasVincenzo Italianopronostico
Midtjylland-Besiktas, il pronostico: match da dentro o fuori per Vincenzo Italiano© Getty Images

Buona la prima per Vincenzo Italiano. L’ex allenatore del Bologna ha debuttato con una vittoria, 1-0 al Midtjylland, nell’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Un successo agevolato dall’espulsione di Etim, attaccante del Midtjylland, arrivata al 15’ del primo tempo. 

Comparazione quote: Midtjylland-Besiktas Goal

Una sconfitta di misura, maturata in tali condizioni, può anche andar bene ai danesi, che in casa possono ribaltare la situazione. In campionato il Midtjylland ha esordito vincendo per 3-2 sul campo del Sonderjyske, confermandosi squadra dal potenziale offensivo notevole ma con qualche limite dovuto al periodo da “lavori in corso”. Per i bookie in questa sfida di ritorno i secondi classificati dell’ultimo campionato danese hanno le carte in regola per vincere. Il segno 1 vale 1.82 per Eplay24, 1.80 per Snai, 1.75 per Bet365. Il Goal (segnano entrambe), che ha tradito le attese all’andata, è ritenuto ancora probabile ed è offerto a 1.56 da Eplay24, a 1.57 da BetFlag e Lottomatica. Ci sta ipotizzare almeno una rete per tempo: quota 1.52 per l’esito “Over 0,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo”.

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