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Pronostico Benfica-San Gallo, in palio l'accesso al terzo turno preliminare di Europa League

Le quote del match in programma all'Estadio Da Luz di Lisbona
1 min
Benfica-San GallopronosticoEuropa League
Pronostico Benfica-San Gallo, in palio l'accesso al terzo turno preliminare di Europa League© EPA

I gol come da copione non sono mancati ma l’attore protagonista è stato quello meno atteso. Il San Gallo si è aggiudicato il primo round della sfida col Benfica, che al pari degli svizzeri è entrato in scena nel Q2 di queste qualificazioni per la fase campionato di Europa League

Comparazione quote: Benfica-San Gallo 1 primo tempo

Imprevisti da inizio stagione per i portoghesi, che in Svizzera hanno giocato il primo match ufficiale della stagione. Il San Gallo in campionato ha esordito battendo in rimonta lo Zurigo per 2-1, nelle due precedenti amichevoli invece aveva perso sonoramente contro Norwich e Lione. Per i bookmaker all’Estadio “Da Luz” non c’è davvero spazio per altre sorprese, l’1 al 90’ vale un premio irrisorio. L’offerta si alza a 1.40 (Bet365Sisal e Eplay24) per il vantaggio lusitano all’intervallo. Quota 1.57 per il Benfica a segno minimo due, massimo quattro volte (“Multigol Casa 2-4”).

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