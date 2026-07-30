Preliminari di Europa League, per i bookie Paok-Dinamo Kiev finirà così...

Comparazione quote: Paok-Dinamo Kiev Goal

Il Paok ha confermato le buone sensazioni del pre-campionato, tre successi e una sola sconfitta (col Twente). Da registrare la presenza fissa dell’Over 3,5 nei primi cinque match fin qui giocati dai greci, eliminati lo scorso anno dal Celta Vigo nei sedicesimi di Europa League. La Dinamo ha vissuto tempi più gloriosi: nella campagna europea 2025/26 ha salutato la Conference League già al termine della fase campionato, chiusa con soli 6 punti in 6 partite. Le quote vedono favoriti i greci (l’1 vale circa 1.75) anche se va detto che le sorprese nei turni preliminari delle competizioni europee se ne stanno vedendo parecchie. La Dinamo deve giocare all’attacco per cercare di vincere e almeno una rete potrebbe realizzarla. Al “Toumba Stadium” si può provare l’esito Goal, in lavagna a 1.73 su Eplay24, Planetwin e BetFlag.