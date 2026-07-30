Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Preliminari di Europa League, per i bookie Paok-Dinamo Kiev finirà così...

I greci hanno già vinto per 3-2 all'andata, sarà "bis" anche al ritorno?
Federico Vitaletti
2 min
Paok-Dinamo KievpronosticoPreliminari Europa League
Preliminari di Europa League, per i bookie Paok-Dinamo Kiev finirà così...© EPA

Il Paok ha un piede nel 3° turno preliminare di Europa League dopo aver battuto per 3-2 la Dinamo Kiev. Delle avvisaglie per gli ucraini c’erano già state nel turno precedente, quando solo ai calci di rigore avevano eliminato l’Universitatea Cluj (0-0 nel doppio confronto). 

Comparazione quote: Paok-Dinamo Kiev Goal

Il Paok ha confermato le buone sensazioni del pre-campionato, tre successi e una sola sconfitta (col Twente). Da registrare la presenza fissa dell’Over 3,5 nei primi cinque match fin qui giocati dai greci, eliminati lo scorso anno dal Celta Vigo nei sedicesimi di Europa League. La Dinamo ha vissuto tempi più gloriosi: nella campagna europea 2025/26 ha salutato la Conference League già al termine della fase campionato, chiusa con soli 6 punti in 6 partite. Le quote vedono favoriti i greci (l’1 vale circa 1.75) anche se va detto che le sorprese nei turni preliminari delle competizioni europee se ne stanno vedendo parecchie. La Dinamo deve giocare all’attacco per cercare di vincere e almeno una rete potrebbe realizzarla. Al “Toumba Stadium” si può provare l’esito Goal, in lavagna a 1.73 su Eplay24Planetwin e BetFlag.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS