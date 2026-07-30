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Pronostico Ferencvaros-Twente, olandesi all'attacco per il ribaltone

Weghorst e compagni devono vincere a Budapest per rimediare alla sconfitta incassata in Olanda
1 min
Ferencvaros-TwenteEuropa Leaguequote
Pronostico Ferencvaros-Twente, olandesi all'attacco per il ribaltone© EPA

A Budapest va in scena una delle gare più interessanti della serata di Europa League (preliminari). Il Ferencvaros, che all’andata ha sorpreso per 2-1 il Twente, ha la certezza di accedere al 3° turno evitando la sconfitta contro gli olandesi. 

Comparazione quote: Ferencvaros-Twente Over 2,5

Sorpresa sì ma fino a un certo punto: il Ferencvaros nell’Europa League 2025/26 è arrivato fino agli ottavi, accompagnato alla porta dal Braga. Partita in cui può davvero succedere di tutto, meglio guardare in direzione dei gol segnati. Puntando sulla forbice compresa tra 2 e 3 (esito “Multigol 2-3”) il moltiplicatore è pari a 2.00. Per le quote più Over 2,5 che Under. Almeno tre reti totali sono offerte a 1.61 da Eplay24, a 1.60 da Lottomatica e GoldBet.

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