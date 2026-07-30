Pronostico Bodo Glimt-Lillestrom, per le quote "non c'è due senza tre"

Comparazione quote: Bodo-Lillestrom 1

Fresco di primato il Bodo scende di nuovo in campo e, in uno dei due anticipi del venerdì (ore 21.00), riceve il Lillestrom, quarto con 10 lunghezze in meno rispetto a Berg e compagni. Il Lillestrom vanta una discreta difesa (solo 14 reti al passivo) e solo quella del Bodo è fin qui migliore (11 reti incassate dalla capolista) mentre non c’è confronto sulle reti realizzate (37 a 22 a favore della squadra di casa). Il Bodo, comprese un paio di amichevoli disputate tra fine giugno e primi di luglio, non perde da 10 partite (9 vittorie e un pareggio) riuscendo a mettere a segno almeno due reti in 9 di queste 10 esibizioni (al totale manca solo l’1-0 al Fredrikstad di 3 turni fa). Il Lillestrom non è così regolare nelle marcature (solo nelle ultime 5 gare, le prime 2 amichevoli, è riuscito a segnare almeno una rete) ma, come dato rilevante, vale la pena sottolineare che è senza segno X da 13 incontri di fila (comprese 3 amichevoli disputate tra fine maggio e i primissimi di luglio). Nonostante siamo più o meno a metà campionato Bodo e Lillestrom si sono già incontrati due volte e, in entrambe le sfide, il Bodo ha fatto suo l’incontro (prima con un 4-0 casalingo in Coppa di Norvegia e poi con un 2-0 in trasferta alla 6ª di campionato). La regola del “non c’è due senza tre” si fa strada in un attimo e, in sintonia con le quote, il segno 1 diventa una scelta obbligata. La vittoria del Bodo Glimt è offerta a 1.23 da Eplay24, a 1.22 da Betsson e William Hill.