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Amichevole Birmingham-Barcellona, il pronostico sorride a Szczesny e compagni

Riflettori puntati sulla sfida dei campioni di Spagna in carica: fischio d'inizio alle 20.45
1 min
Birmingham.-BarcellonaAmichevolepronostico
Amichevole Birmingham-Barcellona, il pronostico sorride a Szczesny e compagni© APS

All’orizzonte si intravede l’inizio della nuova stagione e il Barcellona, campione di Spagna, vola in Inghilterra per disputare un paio di amichevoli. Si parte stasera al St.Andrew’s Stadium dove i catalani incontrano il Birmingham, formazione che milita in Championship e che ha chiuso al decimo posto la sua ultima stagione. Il match inizia alle 20.45, ecco il pronostico.

Comparazione quote: Birmingham-Barcellona segno 2

Da inizio luglio a oggi il team britannico ha disputato 4 amichevoli vincendole tutte anche se contro avversarie inglesi che militano in categorie inferiori. Il Barcellona, senza i suoi titolari, ha invece esordito contro il CE Europa, club di terza divisione, battendolo per 4-1. Adesso per l’undici di Hansi Flick si alza un po’ l’asticella soprattutto perché, anche in questa occasione, non saranno ancora a disposizione tutti gli effettivi blaugrana, su tutti la stella Lamine Yamal che con la sua Spagna ha vinto i Mondiali. Anche così il segno 2 è obbligato: vale 1.38 per SnaiEplay24 e Netwin.

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