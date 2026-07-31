Amichevole Birmingham-Barcellona, il pronostico sorride a Szczesny e compagni

All’orizzonte si intravede l’inizio della nuova stagione e il Barcellona , campione di Spagna, vola in Inghilterra per disputare un paio di amichevoli . Si parte stasera al St.Andrew’s Stadium dove i catalani incontrano il Birmingham , formazione che milita in Championship e che ha chiuso al decimo posto la sua ultima stagione. Il match inizia alle 20.45, ecco il pronostico .

Comparazione quote: Birmingham-Barcellona segno 2

Da inizio luglio a oggi il team britannico ha disputato 4 amichevoli vincendole tutte anche se contro avversarie inglesi che militano in categorie inferiori. Il Barcellona, senza i suoi titolari, ha invece esordito contro il CE Europa, club di terza divisione, battendolo per 4-1. Adesso per l’undici di Hansi Flick si alza un po’ l’asticella soprattutto perché, anche in questa occasione, non saranno ancora a disposizione tutti gli effettivi blaugrana, su tutti la stella Lamine Yamal che con la sua Spagna ha vinto i Mondiali. Anche così il segno 2 è obbligato: vale 1.38 per Snai, Eplay24 e Netwin.