Vince quasi 50.000 euro puntando sui marcatori dei Mondiali 2026!

I Mondiali di Calcio sono stati un evento record da molti punti di vista, anche per ciò che concerne il mercato delle scommesse sportive. Tantissimi gli appassionati che si sono cimentati con scommesse di tutti i tipi. Ed è stata proprio una giocata particolare a regalare una vincita da sogno. E’ successo su Sportium, uno dei marchi operativi del gruppo E-Play24, società attiva nel settore del gioco regolamentato italiano. Un bravo e fortunato utente di Sportium aveva deciso di tentare la fortuna puntando sul numero di reti di alcuni calciatori. La giocata era costruita interamente sui mercati antepost relativi al numero di reti segnate nel torneo da Dan Ndoye, Erling Haaland, Ismael Saibari, Kai Havertz, Lionel Messi e Ousmane Dembélé. Tutte le selezioni erano state effettuate sull’Over, quindi sul superamento di una determinata soglia realizzativa nel corso della competizione. Ad esempio sulla giocata era previsto l’over 3,5 di Lionel Messi, cioé che il capitano dell’Argentina segnasse 4 o più reti. Stessa previsione anche per l’attaccante della Norvegia Erling Haaland. La quota più alta era associata a Dan Ndoye. L’Over 1,5 del calciatore svizzero era proposto a 3,00, L’Over 1,5 di Ismael Saibari era quotato 2,35 Kai Havertz presentava invece la quota più bassa della schedina, pari a 2,00. La stessa soglia era prevista per Ousmane Dembélé, il cui Over 2,5 era offerto a 2,20.

Ebbene, tutti i 6 calciatori in questione hanno superato la soglia di reti prevista, permettendo all’utente di Sportium di portarsi a casa una ricca vincita di 49.903 euro.