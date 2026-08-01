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Supercoppa d'Olanda, Psv-AZAlkmaar: statistiche, quote e pronostico

La presentazione del match in programma domenica 2 agosto al Philips Stadion di Eindhoven
Federico Vitaletti
2 min
Psv-AZ AlkmaarpronosticoSupercoppa olandese
Supercoppa d'Olanda, Psv-AZAlkmaar: statistiche, quote e pronostico© EPA

Nell’ampio palinsesto odierno spicca un match che assegna un trofeo. Si tratta del “Johan Cruijff Shield”, la Supercoppa d’Olanda. Di fronte il Psv, vincitore dell’ultima Eredivisie, e l’AZ Alkmaar, che si è aggiudicato la Coppa d’Olanda. Ecco quote e pronostico di Psv-AZ Alkmaar, in programma domenica 2 agosto alle ore 18.00. 

Comparazione quote: Psv-AZ Alkmaar segno 1

Al Philips Stadion di Eindhoven, domicilio del Psv, la squadra allenata da Schaars ha l’occasione di alzare al cielo il trofeo per la sedicesima volta. L’AZ sogna invece il “bis” dopo aver trionfato nel 2009. Magra consolazione, per l’AZ, il fatto di aver segnato almeno un gol negli ultimi cinque precedenti. L’ultima vittoria contro il Psv risale a novembre 2022, da lì in poi sei sconfitte e un pareggio. Un tabù che, quote alla mano, l’AZ non riuscirà a sfatare: l’1 al 90’ è offerto a 1.55 da Eplay24, a 1.52 da Betsson, a 1.50 da Sisal. Il 2 rende, invece, circa 5 volte la posta. Atteso protagonista l’Over 2,5, registrato negli ultimi sette precedenti. Volendo alzare l’asticella si potrebbe provare addirittura l’Over 3,5, che tocca quota 1.85 su Eplay24, Betsson e Snai.

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