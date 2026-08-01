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Coppa del Brasile, andata ottavi di finale: il pronostico di Vasco-Fluminense

Fischio d'inizio sabato 1 agosto alle 22.30
1 min
Vasco-FluminensepronosticoCoppa del Brasile
Coppa del Brasile, andata ottavi di finale: il pronostico di Vasco-Fluminense© Getty Images

La posta in palio invece c’è nel primo ottavo di finale della Coppa del Brasile con l’andata di Vasco-Fluminense in programma alle 22.30 di sabato 1 agosto. 

Comparazione quote: Vasco-Fluminense Under 2,5

Le due squadre nel 2026 si sono già incontrate 3 volte, prima nella semifinale del campionato Carioca di inizio anno (1-0 per la “Flu” all’andata e 1-1 al ritorno) e poi alla 7a giornata del Brasileirao (3-2 per il Vasco che giocava in casa). In serie A, però, al momento il Vasco è penultimo mentre la Fluminense è quarta. Qui la qualificazione si dovrebbe decidere al ritorno per cui probabile la cautela da entrambe le parti. E allora... Under 2,5: esito quotato a 1.60 da Planetwin e Betsson Eplay24.

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