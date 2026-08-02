Campionato danese, quanti gol ci saranno in Silkeborg-Copenhagen? Ecco il parere dei bookie

Il Copenhagen di inizio stagione segna e subisce tanto. Lo dicono i numeri di amichevoli e prime gare ufficiali disputate dai danesi, che oggi (ore 18.00) giocano in trasferta contro il Silkeborg .

Comparazione quote: Silkeborg-Copenhagen Goal

Elyounoussi e compagni hanno debuttato in campionato battendo 3-2 in casa il Lyngby mentre il Silkeborg ha conquistato un buon punto al debutto contro il Randers. Negli ultimi due precedenti tra Silkeborg e Copenhagen si registra un complessivo - eloquente - 11-0 in favore dei sedici volte campioni di Danimarca. Il Silkeborg, pur partendo sfavorito secondo i bookmaker, proverà ad approfittare delle “concessioni” della difesa ospite, come detto non irreprensibile in queste prime uscite stagionali. Il segno 2, in lavagna all’interessante quota di 1.70, resta il riferimento base. In alternativa (oppure legabile in combo con il segno 2) c’è l’esito Goal, reperibile a 1.55 su Eplay24, GoldBet e Lottomatica.