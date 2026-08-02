Eliteserien, in Brann-Rosenborg segnano entrambe? Il pronostico

Comparazione quote: Brann-Rosenborg Goal

I risultati dell’ultimo turno hanno permesso all’undici di Trondheim di portarsi a meno uno in classifica dagli odierni avversari. Il Rosenborg ha battuto 4-0 in casa il Fredrikstad mentre il Brann ha perso 3-2 nel suo stadio contro il Valerenga. Il Brann deve fare i conti con il doppio impegno campionato/preliminari di Conference League: turno superato nel midweek contro l’Universitatea Cluj, battuta 3-1 a Bergen. Risultati alla mano, il Brann pareggia pochissimo mentre la combo Goal+Over 2,5 rappresenta una costante dei suoi ultimi tredici match giocati (amichevoli comprese). Vero che ogni striscia prima o poi è destinata ad interrompersi ma dall’altro lato del ring c’è un Rosenborg che, forte di tre successi consecutivi, ha le carte in regola per andare a segno. Per i bookie non a caso l’esito Goal è assai probabile: quota 1.47 per Eplay24, 1.44 per Bet365, 1.43 per BetFlag. In alternativa piace il Multigol Casa 1-2. Il motivo? Nelle ultime quattro partite casalinghe il Brann ha sempre segnato minimo una, massimo due reti. Il Multigol Casa 1-2 è offerto a 1.63 da Eplay24, NetBet e StarYes.