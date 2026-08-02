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Campionato scozzese al via, il pronostico di Celtic-Dundee Fc

La prima giornata di Premiership si chiude con l'impegno dei campioni in carica
Amedeo Paioli
2 min
Celtic-Dundee Fcquotepronostico
Campionato scozzese al via, il pronostico di Celtic-Dundee Fc© Getty Images

Il finale dell’ultima Premiership scozzese è stato al cardiopalma. Il titolo è stato assegnato all’ultima giornata quando in testa alla classifica c’era la formazione degli Hearts con 80 punti e dietro il Celtic che inseguiva a 79. Come spesso accade il calendario ha messo di fronte queste due squadre proprio in occasione dei 90 minuti finali e il Celtic, davanti al suo pubblico, si è imposto per 3-1 laureandosi per la 56a volta campione di Scozia. 

Comparazione quote: Celtic-Dundee Fc segno 1

Una settimana dopo è arrivato un altro 3-1, stavolta al Dumferline, e anche la Coppa di Scozia è finita nella bacheca dei biancoverdi. Dopo questo doppio successo per il Celtic è arrivato un periodo di meritato riposo che si è interrotto nel mese di luglio con 4 amichevoli disputate senza che l’undici di Glasgow sia riuscito a vincerne almeno una (ko 1-4 con lo Sporting più 3 pareggi, l’ultimo dei quali per 2-2 contro il Milan). Nel weekend appena concluso in Scozia è ripartito il campionato e la prima giornata avrà il suo epilogo stasera proprio con il Celtic che ospita il Dundee Fc che, nella scorsa stagione, ha giocato il minitorneo per non retrocedere riuscendo però a tenersi sempre a discreta distanza dalle due ultime posizioni. Le sorprese a inizio stagione non mancano ma qui il segno 1 sembra davvero obbligato. La vittoria del Celtic è offerta a 1.21 da Eplay24, a 1.19 su BetFlag, a 1.16 su Sisal. L’offerta per l’1 primo tempo si alza a 1.53 su Eplay24, a 1.50 su Bwin e Snai.

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