Pronostico Newell's-Boca, trasferta da brividi per Paredes e compagni

Comparazione quote: Newell's-Boca Under 2,5

Ad affrontare gli “Xeneizes” sarà il Newell’s Old Boys, che ha 3 punti in classifica frutto dell’1-0 inflitto al Talleres Cordoba. Con lo stesso risultato, successivamente, il Newell’s ha perso sul campo dell’Independiente. Curioso come negli ultimi otto precedenti tra le due squadre non si sia mai visto il pareggio: sei successi del Boca e due del Newell’s. Occhio tuttavia perchè Paredes e compagni al debutto nel Clausura argentino sono crollati in casa del Deportivo Riestra (0-3) e pochi giorni dopo hanno perso 1-0 anche contro i cileni dell’O’Higgins (sedicesimi della Copa Sudamericana), aggiudicandosi poi il passaggio del turno ai calci di rigori. Per le quote il Boca resta favorito ma le incognite legate al rendimento esterno e alla fatica per gli impegni ravvicinati complicano la situazione in sede di pronostico. Che sia arrivato il momento del segno X? Il pareggio è proposto a 3.10 da Eplay24 e Sisal, a 3.00 da Betsson. L'Under 2,5 (presente nelle ultime quattro partite giocate dal Newell’s) si gioca a 1.46 su Eplay24 e Netwin, a 1,44 su Bwin.