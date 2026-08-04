Sparta Praga-Lione, per le quote è match da "2" ma...

Manca ormai pochissimo alla fine dei preliminari di Champions League che, alla fine, promuoveranno alla fase campionato della competizione solo 7 delle 52 squadre che hanno partecipato a questo torneo di qualificazione. Tra oggi e domani si gioca l’andata del penultimo turno e sono sei le formazioni (tutte piazzate dietro la vincente nei rispettivi campionati di appartenenza) che, saltati i giri di sfide precedenti, faranno solo adesso il loro esordio nella competizione. A questo gruppo appartengono Sparta Praga e Lione che il sorteggio mette di fronte in una doppia sfida che, soprattutto per l’OL, potrebbe riservare delle insidie.

Comparazione quote: Sparta Praga-Lione Under 2,5

Il club transalpino, infatti, ha finora giocato soltanto gare amichevoli (ben 6 nell’arco del mese di luglio) vincendone 4 e perdendone 2 delle ultime tre disputate (0-2 contro lo Slavia Praga e 0-4 contro il Betis con in mezzo un 2-0 al Wolfsburg). Lo Sparta ha invece già iniziato il suo campionato e nelle prime due esibizioni ha collezionato un ko alla prima uscita (1-3 in trasferta a Brno) ma si è poi rifatto in casa con un 3-1 allo Zlin. In questo primo appuntamento dalla posta in palio altissima il Lione dovrà cercare di trovare subito il ritmo partita ma, soprattutto, dovrà cercare di contenere gli attacchi di una formazione avversaria che cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo approfittando del fatto che per l’Olympique si tratta della prima vera uscita stagionale. Le quote, nonostante ciò, concedono un pizzico di fiducia in più al 2 ma probabilmente, con una quota simile pari al doppio della posta, ci sarebbe anche l’Under 2,5 a pretendere un po’ di considerazione. Una sfida con massimo due reti totali è un’opzione offerta a 1.96 da Eplay24, a 1.95 da Sisal e Snai.