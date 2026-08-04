Pronostico Olympiakos-Nijmegen, per il "Nec" comunque vada sarà un successo

Del sestetto di cui si diceva all’inizio fanno parte anche Olympiakos e Nijmegen con gli olandesi alle prese con una impresa storica (grazie al terzo posto in Eredivisie è la prima volta che gioca nella massima competizione europea) e i greci che provano a rientrare, per il secondo anno di fila, nella fase campionato della Champions.
Comparazione quote: Olympiakos-Nijmegen segno 1
Il Nec, in caso di sconfitta, finirà comunque di diritto nella fase campionato dell’Europa League e questa prospettiva potrebbe consentirgli di affrontare la sfida con una certa serenità. L’Olympiakos, nonostante venga da 3 ko di fila nelle ultime 3 amichevoli (contro Ajax, Anversa e Az), in questa gara di andata parte con i favori del pronostico. In alternativa all’1 (o abbinamento, per chi crede nella vittoria dell’undici di Atene) può starci il Goal. L’1 dell’Olympiakos si gioca a 1.53 su Eplay24, a 1.52 su Netwin e Snai. Il Goal è proposto a 1.80 da Bet365, a 1.71 da Eplay24, a 1.67 da Eurobet.