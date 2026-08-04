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Union St. Gilloise-Bodo Glimt, il pronostico: per le quote sarà match spettacolo

Norvegesi reduci da cinque vittorie di fila, l'Union ha vinto la Supercoppa del Belgio
1 min
Union St. Gilloise-Bodo GlimtquotePreliminari Champions League
Union St. Gilloise-Bodo Glimt, il pronostico: per le quote sarà match spettacolo© Getty Images

Tra vincenti e piazzate nei propri campionati più il coefficiente Uefa per club e se testa di serie oppure no, il regolamento assegna a Union St. Gilloise e Bodo/Glimt il diritto ad accedere ai preliminari Champions nel penultimo turno.

Compoarazione quote: Union-Bodo Goal+Over 2,5

Si parte stasera con i norvegesi ospiti dei belgi all’Albert Park in una doppia sfida che, almeno sulla carta, promette fuochi d’artificio. Il Bodo, più o meno al giro di boa, è primo nel suo campionato dove viene da 5 vittorie di fila con 13 reti realizzate e nessuna subìta. L’Union deve ancora iniziare il suo campionato ma ha appena vinto, ai rigori, la Supercoppa del Belgio contro il Bruges. Sia il Goal che l’Over 2,5 ci potrebbero stare. La combo che lega i due esiti di scommessa è proposta a 1.71 da Eplay24 e NetBet, a 1.80 da Eurobet.

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