Preliminari Champions League, Fenerbahce-Sturm Graz: quote, statistiche e pronostico

Alla vigilia, guardando anche le quote, la qualificazione sembrava solo una semplice formalità. E invece il Fenerbahce, contro i polacchi del Gornik, è riuscito a passare per il rotto della cuffia vincendo con uno striminzito 1-0 in casa e non andando oltre l’1-1 in Polonia con l’undici di Zabrze che ha tirato ben 15 volte (contro i 14 tentativi dei turchi) centrando lo specchio della porta in 6 occasioni contro le 2 sole di Guendouzi e compagni. Anche se sofferta la qualificazione è comunque arrivata e il Fenerbahce, se vuole tornare a giocare la Champions League (ultima presenza nel lontano 2008/2009) adesso deve già pensare all’avversario successivo.