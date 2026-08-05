Europa League, Ferencvaros-Gornik: ecco chi è favorito secondo i bookie

Si è già detto di come, sette giorni fa, il Gornik sia stato eliminato dal Fenerbahce salutando così la possibilità di giocare in Champions . Il ko prevedeva però la discesa della perdente in Europa League e così i polacchi, stasera, si giocano in Ungheria, contro il Ferencvaros , la chance di partecipare a questa competizione.

Comparazione quote: Ferencvaros-Gornik Multigol 1-3

Impresa comunque difficile visto che i magiari, nel turno precedente, hanno fatto fuori gli olandesi del Twente e, prima ancora, i serbi del Vojvodina con un bilancio di 3 vittorie e un pareggio. In sintonia con le quote sembra starci l’1, offerto a 1.72 da Eplay24, a 1.70 da GoldBet e Lottomatica. In alternativa il Multigol 1-3, a 1.37 su Eplay24 e NetBet, a 1.48 su Sisal.