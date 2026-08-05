Pronostico Aarhus-Sabah Baku, danesi sulla carta favoriti ma... imprevedibili

Comparazione quote: Aarhus-Sabah Baku Goal

A un club fondato addirittura nel 1880 il tabellone che porta alla fase campionato della più prestigiosa competizione continentale oppone stasera il Sabah Baku che, al contrario, è nato soltanto qualche anno fa (nel 2017). Una formazione, questa azera, che ha vinto nella scorsa stagione, per la prima volta, il campionato nazionale (ma anche la Coppa dell’Azerbaijan) chiudendo con 9 punti di vantaggio sul Qarabag. L’ultima partecipazione dell’Aarhus alla Champions League (l’allora Coppa dei Campioni) risale al 1987 quando fu eliminato agli ottavi mentre per il Sabah, evidentemente, questo è il primo tentativo a disposizione. Si è già detto dell’impresa compiuta dai danesi nello scorso turno ma gli azeri non sono da meno. L’undici di Baku ha fatto fuori due avversarie battendo all’esordio The New Saints sia all’andata (2-0) che al ritorno (2-1) e concedendo il bis contro i finlandesi del Kuopio Ps con un 1-0 all’andata e un 2-0 al ritorno. Le premesse per un match pirotecnico sembrano esserci tutte. Per le quote è l’1 (a 1.60 su Eplay24 e BetFlag, a 1.63 su Bwin) che presenta maggiori probabilità di uscita ma anche il Goal sembra un esito da poter tenere in considerazione. Almeno una rete per parte in Aarhus-Sabah Baku vale 1.77 per Eplay24, 1.80 per Lottomatica, 1.82 per Betsson.